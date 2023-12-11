Війська окупантів ведуть наступальні операції на багатьох ділянках фронту, намагаючись перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у росії.

Як повідомляє Politeka.net з поссиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося майже сто бойових зіткнень.

Зокрема, на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

«Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдетсья у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Тим часом на Авдіївському напрямку українські воїни відбили майже 50 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського.

Майже 20 атак відбито на Мар’їнському напрямку.

Атакує ворог і на Куп’янському напрямку – там українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив деякі подробиці щодо ситуації навколо Авдіївки.

За його словами, тривають бої біля Степового та у селі на східних околицях.

«Ворог там почав дещо буксувати через те, що його перегрупування затримується. Біля АКХЗ та очисних без змін. Ворог більше не мав додаткових успіхів поблизу останніх. За добу ситуація була трохи стабілізована на деякий час», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Біля Сєвєрного та Первомайського окупант продовжує штурми, але, за словами Мірошнікова, вони були для ворога безуспішними.

Також стали відомі подробиці з-під Бахмута. За словами бійця 210-го окремого спеціального батальйону "Берлінго", окупанти намагаються вибити їх з позицій і застосовують всі види озброєння. Кліщіївка залишаєтсья під контролем ЗСУ.

«Хромове - дуже важко хлопцям, є нажаль наші загиблі побратими. Намагаються вибити хлопців з окраїнах, побратими відбилися. Підвезли БК, також нові бригади намагаються допомогати, але виходить не так, як хотілося», - розповів «Бахмутський Балу» у своєму телеграм-каналі.

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