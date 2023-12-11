Как сообщает Politeka.net со ссылкой на командующего Восточной группировкой войск генерал-полковника Александра Сырского, чтобы создать условия для блокирования Купянска врага пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка.
«Впрочем, несёт значительные потери в живой силе. В связи с чем начал перебрасывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения», - отметил Сырский.
Кроме того, активные наступательные действия российские захватчики осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.
Сырский уточнил, что на Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения украинских защитников за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.
Оккупанты проводят штурмовые действия на направлении Житловка, Терны. По словам Сырского, безуспешно.
Кроме того, враг постоянно совершает перемещение личного состава с территории РФ для доукомплектования штурмовых подразделений.
Кроме того, значительные усилия российские оккупанты сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута.
"Для штурмовых действий они используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота", - сообщил Сырский.
По его словам, на Востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских сил обороны.
«Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс», - отметил Сырский.
Последние новости Украины:
Дома разлетелись в щепки после новых атак.
После ранения на фронте скончался известный украинский актер.
"Очень тяжело": боец ВСУ рассказал о реальной ситуации и гибели побратимов.