Враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на командующего Восточной группировкой войск генерал-полковника Александра Сырского, чтобы создать условия для блокирования Купянска врага пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка.

«Впрочем, несёт значительные потери в живой силе. В связи с чем начал перебрасывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения», - отметил Сырский.

Кроме того, активные наступательные действия российские захватчики осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

Сырский уточнил, что на Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения украинских защитников за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

Оккупанты проводят штурмовые действия на направлении Житловка, Терны. По словам Сырского, безуспешно.

Кроме того, враг постоянно совершает перемещение личного состава с территории РФ для доукомплектования штурмовых подразделений.

Кроме того, значительные усилия российские оккупанты сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута.

"Для штурмовых действий они используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота", - сообщил Сырский.

По его словам, на Востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских сил обороны.

«Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс», - отметил Сырский.

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