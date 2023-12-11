З’явилася нова інформація щодо наслідків нової ракетної атаки на столицю, а також "Шахедів" на Миколаївщину.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України у м. Києві, падіння уламків зафіксовано у Дарницькому районі міста.

За словами рятувальників, за однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію, але обійшлося без пожежі.

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку.

Ще за однією адресою, внаслідок падіння уламку, пошкоджено паркан та вибито шибки.

«Виявлено 3 потерпілих, чоловік з різаними ранами нижніх кінцівок та 2 жінок з гострою реакцією на стрес, від госпіталізації відмовились. За іншою адресою також було виявлено людину з гострою реакцією на стрес», - розповіли рятувальники, опублікувавши також сумні кадри з місць падіння уламків.

На них, зокрема, можна побачити, що будинки зруйновані.

Раніше в Повітряних Силах ЗС України повідомили, що у ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» і балістичними ракетами.

Усі ворожі безпілотники були знищені, більшість – на Миколаївщині.

По Київщині окупанти вдарили вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф.

«Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр», - повідомили захисники неба над Україною.

У свою чергу Сили оборони півдня повідомляють про наслідки нічної ворожої атаки БпЛА "Shahed-131/136" на Миколаївщині.

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