За прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений, враг бросает все силы, чтобы захватить Авдеевку.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского», - говорится в новой сводкек Генштаба ВСУ.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отмечают, что российские военные могут нести потери по всему фронту в Украине со скоростью, близкой к той, с которой страна-агрессор сейчас генерирует новые силы. Скорее всего, она способна продолжать поглощать такие потери и заменять их новобранцами, пока диктатор Владимир Путин хочет и способен компенсировать внутренние последствия войны.

Тем временем военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил некоторые подробности боев за Авдеевку.

«Южнее Степного продолжаются встречные бои после того, как наши ребята провели серию контратак, часть из которых были успешными. Оккупант пытается вернуть утраченные позиции. Имел частичный успех.

Около коксохима ситуация неизменна. Все те же 5-8 вражеских штурмов в день, все тот же оркский бег под забором. В направлении Новокалинового и Очеретиного враг продвинулся на 150 м», – сообщил Мирошников в своем телеграм-канале.

По его словам, южнее очистных серез ставки продолжаются попытки оккупантов пролезть на АКХЗ – без успехов.

«В районе промки к югу от города враг почти полностью закрепился и готовит новые атаки. На этот раз – уже в сторону частного сектора», – сообщил Мирошников, добавив, что также продолжаются бои за восточные окраины Первомайского и в районе Невельского.

В направлении Северного враг, к сожалению, смог пройти 100 метров к юго-востоку от села со стороны Водяного.

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