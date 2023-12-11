Капитан ВСУ в запасе Арти Грин рассказал о ситуации на Купянском и Авдеевском направлениях.

Капитан ВСУ в запасе Арти Грин рассказал о ситуации на фронте. Об этом военный эксперт рассказал в интервью Politeka Online.

"Противник не считается с потерями. Ежедневно бросаются в бой штурмовые подразделения на Авдеевском и Купянском направлениях. Там несколько участков, но понятно, что им очень нужен Купянск и нужна Авдеевка. Это прямо поставлена задача", - отметил эксперт.

Специалист добавил, что на Авдеевском направлении противник в очень сложных условиях. Все из-за того, что оккупантам приходится пешком идти на большие расстояния и нести с собой провизию, ведь техника там выжигается.

Поэтому для ВСУ данное положение дел довольно комфортное. Чем больше оккупантам нужна Авдеевка, тем больше войск они потеряют на этом направлении. Туда уже была направлена 47-я бригада ВСУ для усиления сил обороны и она повыбивала оккупантов из ключевых позиций.

На Купянском направлении похожая история, ведь довольно сложная местность для наступления. Там есть и глубокие посадки и леса, а также хорошая артиллерийская поддержка. Если бы у Украины было бы столько же снарядов, сколько у россиян, то оккупанты уже бы давно закончились. Также есть проблемы с минометами, которые лучше всего отрабатывают по пехоте, которая идет малыми группами в атаки на украинские позиции.

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