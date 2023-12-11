Сейчас оккупанты не могут проводить активные широкомасштабные наступательные действия, и Авдеевка является ярким тому примером.

Сейчас войска и Украины, и рф находятся на плато своих возможностей, и нет такой ситуации, когда одна сторона бесспорно имет преимущество. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Речь идет о разных участках фронта, но можно сказать, что россия имеет количественное превосходство, которое она сумела нарастить в течение своей оборонительной операции. Нужно говорить, что они вели достаточно успешную оборонительную операцию, если оценивать результаты кампании весны-лета-осени этого года. Они имеют количественное преимущество, но они не могут его реализовать в достаточной мере, то есть речь идёт о каких-то точечных операциях по отдельным участкам, где они пытаются достичь каких-то тактических результатов", – заявил Сергей Грабский.

По мнению эксперта, в ближайшее время российские оккупационные войска также не смогут проводить какие-то масштабные наступательные действия.

"Да, россия имеет количественное преимущество, но это количественное преимущество размазано таким образом, что значительная часть войск первого эшелона противника фактически теряет свою боеспособность. Да, они имеют некий наступательный потенциал, но, по большому счёту, если говорить об объективных показателях, они не могут проводить активные широкомасштабные скоординированные боевые действия, и даже Авдеевка является ярким тому примером", – добавил Сергей Грабский.

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