Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського», - йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські військові можуть зазнавати втрат по всьому фронту в Україні зі швидкістю, близькою до тієї, з якою країна-агресор зараз генерує нові сили. Найімовірніше, вона навіть здатна продовжувати поглинати такі втрати та замінювати їх новобранцями, допоки диктатор Володимир Путін бажає і здатний компенсувати внутрішні наслідки війни.

Тим часом військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив деякі подробиці боїв за Авдіївку.

«Південніше Степового тривають зустрічні бої після того, як наші хлопці провели серію контратак, частина з яких були успішними. Окупант намагається повернути втрачені позиції. Мав частковий успіх.

Біля коксохіму ситуація незмінна. Все ті ж 5-8 ворожих штурмів на день, все той самий орчаний біг під парканом. У напрямку Новокалинового та Очеретиного ворог просунувся на 150 м», - повідомив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, південніше очисних через ставки продовжуються спроби окупантів пролізти на АКХЗ – без успіхів.

«У районі промки на південь від міста, ворог майже повністю закріпився та готує нові атаки. Цього разу - вже у бік приватного сектору», - повідомив Мірошніков, додавши, що також тривають бої за східні околиці Первомайського та у районі Невельського.

У напрямку Сєвєрного ворог, на жаль, зміг пройти 100 метрів на пд-сх від села з боку Водяного.

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