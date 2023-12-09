Российские оккупанты по большинству направлений атак вокруг Авдеевки применяют в основном подразделения из состава 1 армейского корпуса (так называемого "ДНР"), а регулярные войска, хоть их и больше, и они боеспособнее, не так часто участвуют в боевых действиях.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ведётся тщательная перегруппировка и доукомплектация подразделений после безумных, самоубийственных волн наступления. Причём подготовка основательная, с учётом известного потенциала, собранного РОВ за последний месяц у Авдеевки и того, что последние недели применяется преимущественно пехотная компонента 1 АК, с ограниченным задействованием механизированной компоненты", – пишет эксперт.

По словам Александра Коваленко, это свидетельствует о том, что третья, еще более мощная волна наступления на Авдеевку может состояться до конца декабря, в течение ближайшей недели или двух.

Военный обозреватель также отметил, что россияне, кроме Авдеевки, активизировались и на Лимано-Купянской оси, и в районе Бахмута, и Марьинки. По его мнению, суть таких действий оккупантов – реализация плана “Б”, на случай провала захвата Авдеевки до выборов в рф.

"То есть, вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование РОВ выбрало вариант рассредоточения и траты ресурса везде, где они видят перспективу, что-либо урвать. В целом, это истощение их ресурса, рассредоточение по очень широкому фронту, без какого либо определённого результата, но главное даже не это. Главное то, что они сами не верят в то, что им удастся в короткосрочной перспективе оккупировать маленький городок, у которого сконцентрировано несколько общевойсковых армий и более 40 тысяч людского ресурса", – добавил Александр Коваленко.

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