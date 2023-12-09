Победительница шоу "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко показала, как приготовить "Селедку под шубой" в форме роллов.

По этому рецепту "Селедка под шубой" получится не только оригинальной на вид, очень вкусной, но и полезной. Это идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, ведь вместо майонеза звезда "Зважені та щасливі" предложила приготовить менее калорийный, но столь же вкусный соус.

Для приготовления роллов "Селедка под шубой" звезда "Зважені та щасливі"Юлия Науменко берет следующие ингредиенты:

• картофельное пюре - 200 г

• свекла отварная - 500 г

• морковь - 200 г

• сельдь - 500 г

• яйцо отварное - 2 шт.

• зеленый лук

Вместо майонеза звезда "Зважені та щасливі" предлагает приготовить к селедке под шубой вкусный соус на основе сметаны:

сметана – 50 г

1 ч.л. горчицы

1 ч.л. соевого соуса

отварной желток

Сначала звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко отваривает картошку, свеклу и морковь. Но овощи для этого рецепта не натираем на терке, как это обычно делаем, готовя "Селедку под шубой". Из картофеля делаем пюре. Свеклу нарезаем тоненькими слайсами, а морковь – брусочками.

Отвариваем яйца. Белок нарезаем на случайные кусочки, а желток откладываем для соуса. Филе сельди тоже не измельчаем, а просто нарезаем на брусочки.

На специальный коврик для роллов звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко выкладывает тоненьким ровным слоем слайсы свеклы, на нее картофельное пюре, а сверху в ряд выкладываем брусочки моркови и сельди, несколько побегов зеленого лука, кусочки белка, а также соус (перебитую в блендере сметану с горчицей, соевым соусом и желтком).

Заворачиваем ролл и нарезаем его на кусочки.

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