На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить засыпанную капусту со шкварками.

Мирослава Пекарюк рассказала, что впервые отведала засыпанную капусту на свадьбе в Коломые. На вид это блюдо показалось ей не самым аппетитным на столе, но после первой же ложки она влюбилось в него.

Для этого рецепта участница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

капуста квашеная – 900 г

пшено шлифованное – 5 ст. л.

яйцо – 1 шт.

сметана (20%) — 370 г

лук – 3 шт.

подбрюшина – 500 г

соль и перец – по вкусу

Сначала звезда "Мастер Шеф" отжимает квашеную капусту, чуть-чуть нарезает ее, заливает холодной водой и варит почти до готовности.

Пшено заливаем кипятком и оставляем запариваться на 15-20 минут, затем сливаем воду.

"Взбиваем яйцо (как на омлет), перетираем яйцо с пшеном, засыпаем его сверху на капусту и НЕ перемешиваем пока не сварится пшено (вода должна покрывать пшено где-то на 1 см)", – объясняет звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Лук нарезаем кубиком и обжариваем на растительном масле до золотистости, затем добавляем в сковороду сметану и прогреваем ее. Отправляем эту зажарку к капусте с пшеном и хорошо все перемешиваем. Доводим блюдо по вкусу, добавляя соль и перец, и варим до такой консистенции, как показано на видео.

"Нарезаем мелко лук, а подбрюшину нарезаем хорошими кусками (на шкварки). Жарим подбрюшину, пока сало практически не вытопится, добавляем лук, солим, перчим и жарим до румяности”, – советует звезда “Мастер Шеф”.

Накладываем в миску капусту, а сверху выкладываем шкварки – и можно наслаждаться колоритным украинским блюдом.

Останні новини України:

Обожнюю: переможець "Мастер Шеф" дав рецепт найсмачнішого стейку без м'яса.

Також повідомлялось, що Хіменес-Браво з "Мастар Шеф" дав рецепт томатного супу.

Крім того, Politeka.net писала, що суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська підказала, який гарбуз зіпсує страву.