Ольга Сумская дала элементарный, но вкуснейший и питательный рецепт завтрака, который поможет начать новый день с хорошего настроения и энергии.

Ольга Сумская назвала ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого завтрака.

Это курица – 150 г, помидоры – 1 шт, перепелиные яйца – 4 шт, цуккини – 1 шт, морковь – 1 шт, брокколи – по вкусу, цветная капуста – по вкусу, творог – 100 г, зелень, растительное масло и соль.

Цветную капусту и брокколи Ольга Сумская буквально на несколько минут опустила в кипящую воду. Следующий шаг – небольшими кусочками нарезаем цуккини.

«В омлете будет очень хорошо выглядеть», - оценила Ольга Сумская, готовя завтрак в эфире телеканала Киев.

Капусту откидываем на дуршлаг и нарезаем морковь – тоже небольшими кубиками.

Включаем плиту и ставим на огонь сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Сначала отправляем на сковороду нарезанную морковь. А пока она жарится Ольга Сумская предлагает нарезать помидор - тоже небольшими кусочками. Куриное мясо, уже отварное, тоже нарезаем.

Высыпаем на сковороду в морковь цуккини и помидор. Хорошо перемешиваем и не слишком мелко режем капусту – нужно сохранить фактуру.

«Добавляем капусту на сковороду», – говорит Ольга Сумская о ходе приготовления на завтрак яичницы с курицей и овощами.

Далее добавляем куриное мясо. Жарим несколько минут и подсаливаем.

Делаем в овощах луночки и вбиваем туда перепелиные яйца.

«Ждем буквально минуту, чтобы схватились белки. Как они побелеют, украшаем нашу яичницу потертым сыром», - говорит Ольга Сумская.

Снимаем сковороду с плиты и можно выкладывать завтрак из яичницы с курицей и овощами на тарелку. Последний штрих – украшаем зеленью.

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