Ольга Сумська радить взяти для приготування салату з куркою і грейпфрутом, взяти такі інгредієнти - куряче філе - 200 г, грейпфрут - 1 шт, червона цибуля - 1 шт, оливкова олія - 4 ст.л, гірчицю французьку в зернах - 1-2 ч. л..
А також зелень, сіль та перець за смаком.
Спочатку Ольга Сумська радить нарізати філе дуже тоненькими смужками. Потім розігріваємо пательню і наливаємо трохи олійки.
Викладаємо філе для Салату з куркою і грейпфрутом на гарячу пательню.
«Одразу підсолю і приперчу», - каже Ольга Сумська в ефірі Київ24.
Наступний крок – чистимо грейпфрут. Але для салату за рецептом Ольги Сумської дольки грейпфрута повинні бути очищеними і від плівки.
Цибулю нарізаємо напівкільцями теж дуже тоненько і приступаємо до приготування соусу. Для цього і беремо секретний інгредієнт – французьку гірчицю. Змішуємо її з оливковою олією.
«Ретельно все перемішуємо до однорідності», - каже Ольга Сумська про хід приготування салату з куркою і грейпфрутом.
Підсмажену курку викладаємо у глибоку тарілку, додаємо до нього грейпфрут, цибулю і зелень.
«У мене петрушка і кріп», - каже Ольга Сумська.
Перемішуємо салат з куркою і грейпфрутом і заправляємо соусом.
«Неочікуване, але дуже цікаве поєднання», - зазначає ольга Сумська про цей салат з куркою, грейпфрутом, зеленню і цибулею.
От і все, пікінтний салат можна подавати до столу.
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