Цей салат за рецептом, який пропонує акторка і телеведуча Ольга Сумська, здивує яскравим і насиченим смаком.

Ольга Сумська радить взяти для приготування салату з куркою і грейпфрутом, взяти такі інгредієнти - куряче філе - 200 г, грейпфрут - 1 шт, червона цибуля - 1 шт, оливкова олія - 4 ст.л, гірчицю французьку в зернах - 1-2 ч. л..

А також зелень, сіль та перець за смаком.

Спочатку Ольга Сумська радить нарізати філе дуже тоненькими смужками. Потім розігріваємо пательню і наливаємо трохи олійки.

Викладаємо філе для Салату з куркою і грейпфрутом на гарячу пательню.

«Одразу підсолю і приперчу», - каже Ольга Сумська в ефірі Київ24.

Наступний крок – чистимо грейпфрут. Але для салату за рецептом Ольги Сумської дольки грейпфрута повинні бути очищеними і від плівки.

Цибулю нарізаємо напівкільцями теж дуже тоненько і приступаємо до приготування соусу. Для цього і беремо секретний інгредієнт – французьку гірчицю. Змішуємо її з оливковою олією.

«Ретельно все перемішуємо до однорідності», - каже Ольга Сумська про хід приготування салату з куркою і грейпфрутом.

Підсмажену курку викладаємо у глибоку тарілку, додаємо до нього грейпфрут, цибулю і зелень.

«У мене петрушка і кріп», - каже Ольга Сумська.

Перемішуємо салат з куркою і грейпфрутом і заправляємо соусом.

«Неочікуване, але дуже цікаве поєднання», - зазначає ольга Сумська про цей салат з куркою, грейпфрутом, зеленню і цибулею.

От і все, пікінтний салат можна подавати до столу.

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