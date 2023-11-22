Українці обожнюють цю страву, а переможець «Мастер Шеф» показав, як її можна оновити і зробити ще смачнішою.

Переможець сьомого сезону «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бжезинський запропонував на свой сторінці в Інстаграм цікавий рецепт улюблених всіма сирників, пише Politeka.net.

Це смачно і легко, каже про рецепт сирників з лимонно-ванільною грушею переможець «Мастер Шеф».

Отже, для приготування сирників по рецепту від зірки «Мастер Шеф» знадобляться сир - 400г, груша - 1шт, цукор-2ст.л., ванільний цукор-1ч.л, яйце куряче - 2 жовтка, цедра одного лимону, дві столові ложки з гіркою борошна, а також олія і вершкове масло.

Переможець «Мастер Шеф» радить почати приготування з того, щоб віджати з сиру зайву вологу.

Потім додаємо жовтки, цукор, борошно, дрібно порізану грушу та цедру.

Все перемішуємо і формуємо з цієї маси сирники.

«Обсмажуємо до золотавої скоринки і ставимо в розігріту до 180 духовку на 15 хвилин», - каже переможець «Мастер Шеф» про хід приготування.

Діставши сирники з духовки, їх можна змастити вершковим маслом.

От і все, сирники з лимонно-ванільною грушею можна подавати на стіл.

«Цей незвичний для вас смак сирників і, запевняю, він стане незабутній», - переконаний переможець «Мастер Шеф».

Коментуючи цей рецепт, користувачі Інстаграм зазначають, що це дійсно щось новеньке.

«Смакота»,

«Виглядає дуже смачно. Спробую»,

«Дякую за рецепт. Круто!»,

«Пішла готувати», - пишуть підписники на сторінку переможця «Мастер Шеф».

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