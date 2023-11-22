Победитель седьмого сезона «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бжезинский предложил на своей странице в Инстаграм интересный рецепт любимых всеми сырников, пишет Politeka.net.
Это вкусно и легко, говорит о рецепте сырников с лимонно-ванильной грушей победитель «Мастер Шеф».
Итак, для приготовления сырников по рецепту от звезды «Мастер Шеф» понадобятся творог – 400г, груша – 1шт, сахар-2ст.л., ванильный сахар-1ч.л, яйцо куриное – 2 желтка, цедра одного лимона, две столовых ложки с горкой муки, а также растительное масло и сливочное масло.
Победитель Мастер Шеф советует начать приготовление с того, чтобы отжать из сыра лишнюю влагу.
Затем добавляем желтки, сахар, муку, мелко нарезанную грушу и цедру.
Все перемешиваем и формируем из этой массы сырники.
"Обжариваем до золотистой корочки и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут", - говорит победитель "Мастер Шеф" о ходе приготовления.
Достав сырники из духовки, их можно смазать сливочным маслом.
Вот и все, сырники с лимонно-ванильной грушей можно подавать на стол.
«Этот необычный для вас вкус сырников и, уверяю, он станет незабываемым», - убежден победитель «Мастер Шеф».
Комментируя этот рецепт, пользователи Инстаграм отмечают, что это действительно что-то новенькое.
«Вкусно»,
«Выглядит очень вкусно. Попробую»,
«Спасибо за рецепт. Круто!»,
«Ушла готовить», - пишут подписчики на страницу победителя «Мастер Шеф».
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