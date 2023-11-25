Ольга Сумская советует взять для приготовления салата с курицей и грейпфрутом, взять такие ингредиенты - куриное филе - 200 г, грейпфрут - 1 шт, красный лук - 1 шт, оливковое масло - 4 ст.л, горчицу французская в зернах – 1-2 ч. л.
А также зелень, соль и перец по вкусу.
Сначала Ольга Сумская советует нарезать филе очень тоненькими полосками. Затем разогреваем сковороду и наливаем немного масла.
Выкладываем филе для салата с курицей и грейпфрутом на горячую сковороду.
«Сразу подсолю и приперчу», - говорит Ольга Сумская в эфире Киев24.
Следующий шаг – чистим грейпфрут. Но для салата по рецепту Ольги Сумской дольки грейпфрута должны быть очищены и от пленки.
Лук нарезаем полукольцами тоже очень тоненько и приступаем к приготовлению соуса. Для этого и берем секретный ингредиент – французскую горчицу. Смешиваем ее с оливковым маслом.
«Тщательно все перемешиваем до однородности», – говорит Ольга Сумская о ходе приготовления салата с курицей и грейпфрутом.
Поджаренную курицу выкладываем в глубокую тарелку, добавляем в него грейпфрут, лук и зелень.
«У меня петрушка и укроп», – говорит Ольга Сумская.
Перемешиваем салат с курицей и грейпфрутом и заправляем соусом.
«Неожиданное, но очень интересное сочетание», – отмечает Ольга Сумская об этом салате с курицей, грейпфрутом, зеленью и луком.
Вот и все, пикантный салат можно подавать к столу.
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