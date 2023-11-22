Ольга Сумська знає не тільки секрети краси і здорового харчування, а й стрімкого схуднення.

Відома акторка Ольга Сумська має свою формулу схуднення, яка гарантує швидкий результат, пише Politeka.net.

Так, Ольга Сумська може декілька днів сидіти лише на гречці. Вона, каже Ольга Сумська, чудово забирає набряки на тілі, розвантажує, дає сили і повертає організм в нормальний режим.

Крім того, Ольга Сумська виділяє день, коли їсть тільки вівсянку і запечені яблука.

За словами Ольги Сумської, результат гарантовано. Тільки за один день такої дієти можна схуднути на один кілограм.

Ще один секрет, який дозволяє Ольгі Сумській тримати себе у формі – біг у тренажерному залі чи парку, а також контрастний душ.

Додамо, дієтологи рекомендують їсти вівсянку на сніданок. Вона містить багато клітковини, тому вимиває цукор з крові і виводить шлаки.

Найкращі каші для схуднення - гречана, вівсяна, пшоняна, пшенична, манна, кукурудзяна, перлова, рисова. Однією з каш, що найефективніше бореться із зайвими відкладеннями, є пшоняна.

А от гречана дієта дозволить скинути до 4-6 кг за тиждень. Найпростіша дієта на гречці складається, власне, з однієї гречки. Відварену без солі крупу потрібно їсти весь день, запиваючи її водою.

Але не слід забувати, що у людей з проблемами шлунково-кишкового тракту гречка може спричинити здуття живота та метеоризм. Тому їм їсти кашу треба не частіше ніж два рази на тиждень.

Крім того, гречка багата магнієм, надлишок якого небезпечний для людей з низьким тиском.

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