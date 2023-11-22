Ольга Сумская знает не только секреты красоты и здорового питания, но и стремительного похудения.

Известная актриса Ольга Сумская имеет свою формулу похудения, которая гарантирует быстрый результат, пишет Politeka.net.

Так, Ольга Сумская может несколько дней сидеть только на гречке. Она, говорит Ольга Сумская, отлично борется с отеками на теле, разгружает, дает силы и возвращает организм в нормальный режим.

Кроме того, Ольга Сумская выделяет день, когда ест только овсянку и запеченные яблоки.

По словам Ольги Сумской, результат гарантирован. Только за один день такой диеты можно похудеть на килограмм.

Еще один секрет, позволяющий Ольге Сумской держать себя в форме – бег в тренажерном зале или парке, а также контрастный душ.

Добавим, диетологи рекомендуют есть овсянку на завтрак. Она содержит много клетчатки, поэтому вымывает сахар из крови и выводит шлаки.

Лучшие каши для похудения – гречневая, овсяная, пшенная, пшеничная, манная, кукурузная, перловая, рисовая. Одной из каш, наиболее эффективно борющейся с лишними отложениями, является пшенная.

А вот гречневая диета позволит сбросить до 4-6 кг в неделю. Простейшая диета на гречке состоит, собственно, из одной гречки. Отварную без соли крупу нужно есть весь день, запивая ее водой.

Но не следует забывать, что у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта гречка может вызвать вздутие живота и метеоризм. Поэтому им есть кашу нужно не чаще двух раз в неделю.

Кроме того, гречка богата магнием, избыток которого опасен для людей с низким давлением.

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