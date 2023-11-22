Известная актриса Ольга Сумская имеет свою формулу похудения, которая гарантирует быстрый результат, пишет Politeka.net.
Так, Ольга Сумская может несколько дней сидеть только на гречке. Она, говорит Ольга Сумская, отлично борется с отеками на теле, разгружает, дает силы и возвращает организм в нормальный режим.
Кроме того, Ольга Сумская выделяет день, когда ест только овсянку и запеченные яблоки.
По словам Ольги Сумской, результат гарантирован. Только за один день такой диеты можно похудеть на килограмм.
Еще один секрет, позволяющий Ольге Сумской держать себя в форме – бег в тренажерном зале или парке, а также контрастный душ.
Добавим, диетологи рекомендуют есть овсянку на завтрак. Она содержит много клетчатки, поэтому вымывает сахар из крови и выводит шлаки.
Лучшие каши для похудения – гречневая, овсяная, пшенная, пшеничная, манная, кукурузная, перловая, рисовая. Одной из каш, наиболее эффективно борющейся с лишними отложениями, является пшенная.
А вот гречневая диета позволит сбросить до 4-6 кг в неделю. Простейшая диета на гречке состоит, собственно, из одной гречки. Отварную без соли крупу нужно есть весь день, запивая ее водой.
Но не следует забывать, что у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта гречка может вызвать вздутие живота и метеоризм. Поэтому им есть кашу нужно не чаще двух раз в неделю.
Кроме того, гречка богата магнием, избыток которого опасен для людей с низким давлением.
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