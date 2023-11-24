Котлету у тісті люблять і пам’ятають з дитинства, відомий кухар і кулінарний Чаба Бакош показав рецепт, щоб вийшло як не у шкільній їдальні, а в ресторані.

Котлета у тісті за рецептом Чаби Бакоша готується у листковому тісті і запікається, пише Politeka.net.

Для приготування котлета в тісті за рецептом Чаби Бакоша необхідні такі інгредієнти – одна упаковка тіста листкового, борошно, фарш з телятини 500 г, фарш зі свінини -500 г, часник – три збучики, сир для бургеа, , яйця курячі – 3 штуки, батон – кілька скибок, молоко – 100 г, чорний перець і сіль за смаком, олія соняшникова, а також масло вершкове і кунжутне насіння.

Змішуємо фарш з телятини і свінини, додаємо хлібчик, заздалегідь замочений у молоці (перед додаванням у фарш його треба віджати).

У фарш з хлібом додаємо яйця і знову перемішуємо. Додаємо перець і часничок.

«Я завжди у котлети додаю тільки часник. Цибулю не додаю. І так дуже смачно», - розповів Чаба Бакош в ефірі телеканалу "Дім".

Тісто розкачуємо. Пательню змащуємо олією.

«Далі будемо смажити», - каже Чаба Банош, розповідаючи про приготуваття страви Котлета у тісті.

Також кухар і кулінарний експерт розскрив секрет, як робити котлети для страви Котлета у тісті – треба намастити руку олією і сформувати її, схожою на бургер чи біфштекс.

Котлету смажимо з обох боків до напівготовності.

Загортати котлету у тісто потрібно тоді, коли вони вже охолонуть. Тісто ріжемо на квадрати і на кожний шматочок тіста викладаємо сир для бургерів і котлету. Загортаємо.

Котлети у тісті з сиром викладаємо на пательню. Кожну котлету у тісті проколюємо вилкою, щоб воно не луснуло, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом.

Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку і запікаємо до готовності.

Котлета у тісті за рецептом Чаби Бакоша вийде дуже смачною і не як у шкільній їдальні, а як у ресторані.

Останні новини України:

Для топ дня - що їсть на сніданок Тіна Кароль, щоб схуднути.

І м'яса не потрібно - Ольга Сумська дала рецепт смачної страви.

З'їдається відразу - легендарна закуска з простих продуктів за рецептом Олени Кравець.