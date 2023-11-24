Котлету в тесте любят и помнят с детства, известный повар и кулинарный Чаба Бакош показал рецепт, чтобы получилось как не в столовой, а в ресторане.

Котлета в тесте по рецепту Чабы Бакоша готовится в слоеном тесте и запекается, пишет Politeka.net.

Для приготовления Котлета в тесте по рецепту Чабы Бакоша необходимы такие ингредиенты – одна упаковка слоеного теста, мука, фарш из телятины 500 г, фарш из свинины -500 г, чеснок – три збучика, сыр для бургеа, яйца куриные – 3 штуки, батон – несколько ломтиков, молоко – 100 г, черный перец и соль по вкусу, масло подсолнечное, а также масло сливочное и кунжутные семечки.

Смешиваем фарш из телятины и свинины, добавляем хлеб, предварительно замоченный в молоке (перед добавлением в фарш его нужно отжать).

В фарш с хлебом добавляем яйца и снова перемешиваем. Добавляем перец и чеснок.

«Я всегда в котлеты добавляю только чеснок. Лук не добавляю. И так очень вкусно», - рассказал Чаба Бакош в эфире телеканала "Дом".

Тесто раскатываем. Сковороду смазываем маслом.

"Дальше будем жарить", - говорит Чаба Банош, рассказывая о приготовлении блюда Котлета в тесте.

Также повар и кулинарный эксперт раскрыл секрет, как делать котлеты для блюда Котлета в тесте – надо смазать руку маслом и сформировать его, похожим на бургер или бифштекс.

Котлету жарим с обеих сторон до полуготовности.

Заворачивать котлету в тесто нужно тогда, когда они остынут. Тесто режем на квадраты и на каждый кусочек теста выкладываем сыр для бургеров и котлету. Заворачиваем.

Котлеты в тесте с сыром выкладываем на сковороду. Каждую котлету в тесте прокалываем вилкой, чтобы не лопнуло, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем до готовности.

Котлета в тесте по рецепту Чабы Бакоша получится очень вкусной и не как в школьной столовой, а как в ресторане.

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