Историк Вадим Денисенко спрогнозировал, сколько будет воевать путин с Украиной. Как заявил эксперт, глава рф хочет отмечать день победы 09.05.2025.

Со значительной уверенностью можно предположить, что Путин установил новый срок завершения войны – восьмидесятилетие победы в Отечественной войне. Однако с большой вероятностью можно сказать, что этот день не станет праздничным для самого Путина.

Президент провел длительное совещание по этому поводу, которое, хоть и не первое, но оказалось первым масштабным. Начать подготовку к такому празднованию за полтора года – это, безусловно, чрезвычайное событие, выходящее за рамки обычного празднования. Вероятно, этот праздник, согласно всему, что известно, в представлении Путина и его окружения, основывается как минимум на трех аспектах.

Полная единство россиян вокруг идеи победы и Путина, как ее воплощение, становится очевидной. В этом контексте следует отметить, что мартовские президентские выборы уже не рассматриваются как обычные выборы; это фактически референдум по праву Путина на неограниченную (во всех аспектах) войну. Проще говоря, это голосование за то, что война важнее холодильника. Это становится особенно болезненным вопросом для Кремля, поскольку проблемы с рублем и ростом цен стали ключевыми проблемами для всего российского населения.

Игра, которую ведет Путин за последние полтора года, сводилась к простой формуле: "Главное, что не стало хуже." Сейчас эта стратегия начинает трещать по швам. Народ, согласно всем опросам, указывает на то, что ситуация стала хуже, и потому ключевой аспект пропаганды Кремля активно ищет замену этому подходу. Очень видно, что в материальном отношении жизнь ухудшается. Указанная, пока неизвестная, формула, вероятно, станет основой информационной кампании на следующий год.

Как подчеркивает историк, Путин принял решение о войне до ее успешного завершения со всеми вытекающими последствиями. А день 9 мая 2025 – это представление о скором, хотя это может показаться парадоксальным, завершение войны. Это также ожидает российского населения, что им придется выдержать всего лишь до мая 2025-го.

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