В одному з російських дронів "Шахед" знайшли новий вид БЧ – термобаричну бойову частину масою 40 кг, пише Politeka.net.

Про це повідомив військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бесхрестнов:

«Звичайно, ми досліджуємо всі падаючі та збиті шахеди. І те, що знаходимо, нас не тішить. Новий вид БК. Майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками», - повідомляв експерт.

За його словами, такий заряд може вразити велику територію підстанції або складів і його можна вважати аналогом заряду "Сонцепьока" та "Буратіно".

У свою чергу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначає, що росіяни з перших днів, як отримали від Ірану дані дрони-камікадзе, намагалися їх покращити. Росіян, за словами аналітика, не влаштовували деякі характеристики іранського дрону, в тому числі і його бойова частина.

«Незважаючи на те, що 40 кг це досить потужна бойова частина як для дрона такого типу, її окупантам не вистачало і вони всіляко намагалися підсилити БЧ за рахунок уламкових елементів і т.д. Схоже, вони дійшли висновку про повну зміну принципу дії БЧ, на термобаричний, але... Але тут важливо наголосити на одному моменті», - розмірковує Коваленко у своємутелеграм-каналі.

Аналітик підкреслив, що Shahed-131/136 застосовується переважно тиловою територією України і в більшості випадків їх жертвами стають цивільні. Таким чином, «Shahed-131/136» є не зброєю, а засобом терору.

«У свою чергу, термобаричні засоби поразки вважаються у своїй категорії найпотужнішими, не ядерними. При всіх недоліках ТОС-1А "Сонцепьок" її реактивний снаряд МО.1.01.04М найпотужніший у своїй ваговій категорії засіб ураження.

Тобто росіяни цілеспрямовано встановлюють настільки небезпечні бойові частини на Shahed-131/136, щоб... Щоб у рази підвищити показник руйнувань та жертв», - наголосив Олександр Коваленко.

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