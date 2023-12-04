В одном из российских дронов "Шахед" нашли новый вид БЧ — термобарическую боевую часть массой в 40 кг, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов:

«Конечно, мы исследуем все падающие и сбитые шахеды. И то, что находим, нас не радует. Новый вид БК. Почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями», - сообщал эксперт.

По его словам, такой заряд может поразить большую территорию подстанции или складов и его можно считать аналогом заряда "Солнцепека" и "Буратино".

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что россияне с первых дней как получили от Ирана данные дроны-камикадзе, пытались их улучшить. Россиян, по словам аналитика, не устраивал ряд характеристик иранского дрона, в том числе и его боевая часть.

«Не смотря на то, что 40 кг это довольно мощная боевая часть как для дрона такого типа, её оккупантам не хватало и они всячески пытались усилить БЧ за счёт осколочных, поражающих элементов и т.д. Похоже, они пришли к заключению о полном изменении принципа действия БЧ, на термобарический, но... Но тут важно отметить один момент», - рассуждает Коваленко в своем телеграм-канале.

Аналитик подчеркнул, что Shahed-131/136 применяется преимущественно по тыловой территории Украины и в большинстве случаев их жертвами становсятся гражданские. Таким образом «Shahed-131/136» являются не оружием, а средством террора.

«В свою очередь, термобарические средства поражения считаются в своей категории самыми мощными, не ядерного типа. При всех недостатках ТОС-1А "Солнцепёк" её реактивный снаряд МО.1.01.04М самое мощное в своей весовой категории средство поражения.

То есть, россияне, целенаправленно устанавливают настолько опасные боевые части на Shahed-131/136, чтобы... Чтобы в разы повысить показатель разрушений и жертв», - подчеркнул Александр Коваленко.

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