Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, штурмуючи Авдіївку, російські окупанти відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону - на південний схід від Авдіївки та зі Спартака (4 км на південь від Авдіївки), щоб відволікати ЗСУ.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. Так, на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки і продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку воїни ЗСУ відбили більше 20 атак ворога в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського.

«На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак», - йдеться у новому зведенні Генштаба.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили майже 10 атак ворога ворога в районах Синьківки, а на Лиманському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки в районі Серебрянського лісництва.

Тим часом військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що на Бахмутському напрямку особливо важко у районі Хромового.

«Триває битва за селище. Не менш важко у районах Кліщіївки, Андріївки, Богданівки, у напрямку Яковлівки. Авдіївський - найважча ситуація між Степовим та АКХЗ», - повідомив кореспондент у своєму телеграм-каналі.

На Куп’янському і Лиманському напрямках, за його словами, ворог тисне у напрямку Тернів, Торського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Синьківки, Макіївки та Кислівки.

«Тупо по всій операційній зоні. Важко, але ворог майже не мав успіхів. Марʼїнський - ворогу вдалося захопити руїни ще декількох хат. Але до повного контролю над місто їм ще дуже далеко», - запевнив Богдан Мірошніков.

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