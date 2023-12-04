На Бахмутському напрямку продовжуються пекельні бої, але через погодні умови російські загарбники змінили тактику.

За словами пресофіцера 26-ої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, російські окупанти постійно застосовують артилерію, керовані й некеровані авіаційні бомби, пише Politeka.net.

«Крім того, противник намагається штурмувати невеличкими групами, бо погода нестабільна та переважно дощова, тому це піхота без підтримки важкої техніки", - зауважив пресофіцер в ефірі телеканалу «Еспресо».

Крім того, росіяни отримали поповнення, причому у десантних підрозділах, ведуть дуже активні дії на південному та північному флангах.

Порівняно з літнім періодом, каже Калашніков, росіяни стали ще активнішими. Частково причиною є те, що вони отримали так зване "елітне" підкріплення.

"Росіяни були більш невпевнені в собі, а тут вони нещодавно отримали резерви, поповнення у бойовій техніці. Вони вважають, що можуть досягти результатів, тому вони дуже активні. Також вони посилені елітними підрозділами – десантно-штурмовими та повітряно-десантними військами», - розповів Калашніков.

За словами пресофіцера, ворог постійно намагається наносити ЗСУ контрудари.

«Причому вони активніші, ніж були влітку. Тому бої продовжуються важчі", - розповів пресофіцер.

Також Калашніков зазначив, що позиції протягом дня можуть переходити з рук в руки по декілька разів.

Тим часом в мережі з’явилося фото новорічної ялинки за 6 км від Бахмута.

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