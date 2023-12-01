Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал ситуацию в Авдеевке, где оккупант пытается оцепить город. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Во время новой волны наступления российские оккупанты намерены оцепить город Авдеевка в Донецкой области или выполнить тактические маневры для контроля над основной логистической артерией – трассой. Но основная задача врага – именно окружить город во время очередной волны штурма, уверен Коваленко.





Если окружить город оккупанты не смогут, они захотят выйти на Степное и захватить его, а также продвинуться в сторону Коксохимического завода Авдеевки и зайти на это крупное предприятие. Еще во враг хочет на юге из Водяного выйти на Северное и взять под контроль населенный пункт, чтобы потом продвинуться и захватить село Тоненькое. Если они смогут это организовать, тогда оккупанты возьмут под огневой контроль трассу 0542, которая идет именно в Авдеевку, через которую силы обороны Украины получают обеспечение.

Между тем аналитики DeepState сообщают, что в настоящее время противник проводит штурмовые действия южнее Новокалинового на Авдеевском направлении, но не имеет успеха. Оккупанты уже закрепляются в восточных окрестностях Степного и пытаются продвигаться вглубь населенного пункта на запад. Там только за одни сутки удалось силам обороны ликвидировать два танка и пять бронетранспортеров. Не забывают россияне атаковать посадки к югу от Степного.

На южном фланге не лучше ситуация для сил обороны Украины. Там враг традиционно наступает в районах Опросного, Водяного и Первомайского. Но сейчас ВСУ отражают нашествие противника. В целом в Авдеевке на одного украинского защитника приходится до пяти окупантов, что усложняет задачу.

Последние новости Украины:

Напомним, враг продвинулся и закрепляется под Авдеевкой, но есть нюанс

Также Politeka писала, что ситуация для врага под Авдеевкой изменилась

Также Politeka сообщала, что враг смог продвинуться, фортификации ВСУ под Авдеевкой не выдерживают