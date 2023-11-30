Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, а на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області.

«В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмутп Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Тим часом на Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку.

«Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області», - повідомили в Генштабі.

Штурмував ворог і на Мар’їнському напрямку – безуспішними були атаки в районах Красногорівки та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного. Також, українські воїни відбили атаки ворога північно-західніше Вербового.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив деякі подробиці з поля бою за Авдіївку.

«Степове - на східних околицях села тривають бої. Ворогу на цей момент не вдалося закріпитися, але та ділянка - сіра зона, за яку йде битва», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі, відмітивши потужну роботу 110-ї бригади.

У напрямку Новокалинового ситуація далека до стабілізації, але, каже кореспондент, ворог був призупинений, а нових просувань не було.

«Сєвєрне - окупанти постійно намагаються проводити штурми з 4-х напрямків (пд-сх, схід, південь та пд-зх), але обійти чи прорватися до села не виходить. Первомайське - вже 14-й місяць тривають бої у районі цього селища. Були моменти, коли ворог контролював до 20% площі, а потім його вибивали.

Зараз ситуація така, що ворог всіма силами намагається його обійти. Але жодні маневри не мають успіху, і ворог вимушений застрягти в безуспішних лобових атаках», - повідомив Богдан, додавши, що все через потужну роботу славетної 59-ї бригади.

У районі «промки» на півдні від Авдіївки ворог десь закріпився, а десь тривають бої.

«До приватного сектору вже безпосередньо на території міста (на пн-зх від промки) окупанти не дійшли», - розповів Богдан Мірошніков.

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