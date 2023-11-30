Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

«Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами», - повідомили в поліції.

У Покровську серед постраждалих родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям.

Також поранення отримав 13-річний хлопчик.

«Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі», - повідомили в МВС.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок цієї атаки зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

«Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає», - кажуть в МВС про нічне жахіття.

У Новоградівці зафіксоване влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину.

Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та рятувальники.

«Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина», - кажуть в МВС.

У Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами із ЗРК «С-300». Зруйновано поліцейський відділок.

Пошуково-рятувальна операція на всіх місцях влучань триває, працюють ДСНС та поліція.

Як уточнюють у МВС, російські загарбники одночасно вдарили шістьма ракетами "С-300".

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