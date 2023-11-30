Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

«В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами», - сообщили в полиции.

В Покровске среди пострадавших семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем.

Также ранение получил 13-летний мальчик.

«Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи», - сообщили в МВД.

Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате этой атаки разрушены крыша и стены дома, семья оказалась под завалами.

«Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет», - говорят в МВД о ночном ужасе.

В Новоградовке зафиксировано попадание в многоэтажный дом. Ранен 13-летний ребенок.

Сейчас на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и спасатели.

«Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок», - говорят в МВД.

В Мирнограде россияне ударили двумя ракетами из ЗРК "С-300". Разрушен полицейский участок.

Поисково-спасательная операция на всех местах попаданий продолжается, работают ГСЧС и полиция.

Как уточняют в МВД, российские захвитчики одновременно ударили шестью ракетами "С-300".

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