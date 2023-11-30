За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, а на Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области.

«В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмутпа Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

Тем временем на Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток окружить Авдеевку.

«Безуспешными были наступательные действия противника неподалеку от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области», - сообщили в Генштабе.

Штурмовал враг и на Марьинском направлении – безуспешными были атаки в районах Красногоровки и Новомихайловки. На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного. Также, украинские воины отбили атаки врага северо-западнее Вербового.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил некоторые подробности с поля боя за Авдеевку.

«Степное - на восточных окрестностях села продолжаются бои. Врагу на данный момент не удалось закрепиться, но тот участок - серая зона, за которую идет битва», - сообщил Мирошников в своем телеграм-канале, отметив мощную работу 110-й бригады.

В направлении Новокалинового ситуация далека от стабилизации, но, говорит корреспондент, враг был приостановлен, а новых продвижений не было.

«Северное – оккупанты постоянно пытаются проводить штурмы с 4-х направлений (юго-восток, восток, юг и юго-запад), но обойти или прорваться в село не получается. Первомайское - уже 14-й месяц продолжаются бои в районе этого селения. Имелись моменты, когда враг контролировал до 20% площади, а затем его выбивали.

Сейчас ситуация такова, что враг всеми силами пытается его обойти. Но никакие маневры не имеют успеха, и враг вынужден застрять в безуспешных лобовых атаках», - сообщил Богдан, добавив, что все из-за мощной работы знаменитой 59-й бригады.

В районе «промки» к югу от Авдеевки враг где-то закрепился, а где-то продолжаются бои.

«До частного сектора уже непосредственно на территории города (на севере от промки) оккупанты не дошли», - рассказал Богдан Мирошников.

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