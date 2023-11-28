Кількість бойових зіткнень знов зростає, вже деякі позиція під Авдіївкою не контролюються українськими захисниками.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники відбили майже тридцять атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Крім того зазначається, що українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Тим часом на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки», - йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Деякі подробиці з поля бою під Авдіївкою розповів військовий кореспондент Богдан Мірошніков. За його словами, тривають важкі бої у східній частині селища Степове, також жорстокі бої тривають за АКХЗ. Без успіхів ворога.

Але, на жаль, деякі успіхи у окупантів все ж є.

«Сєвєрне - ворог зміг просунутися на 100 м на пд-зх від села. Промзона на пд-сх від міста не контролюється нашими військовими. Окупанту не дають закріплюватися. З нашого боку летить багато всього, тому спокійного життя у ворога там не буде. Фортифікації, які будувалися 8 років, на жаль, також не вічні. На 22-му місяці повномасштабки вони на тій ділянці не витримали», - зазначив Мірошніков.

Далі, каже кореспондент, він поки не бачить перспектив у ворога увірватися до міста на південних околицях.

«Щонайменше, їм потрібне перегрупування. А це час, який зіграє на нашу користь.Вони хотіли взяти Авдіївку за місяць, але мають всі шанси застрягти надовго», - зазначив Мірошніков у своєму телеграм-каналі, додаючи, що життєво важливі 10-12 км від Сєвєрного до Степового через Тоненьке та Ласточкине ворог не може взяти вже 1,5 місяці.

Також кореспондент пояснив, у чому різниця між Авдіївкою та Бахмутом:

«У Бахмуті ширина фронту була набагато більшою, навіть після втрати світлодарського виступу. Там було кілька десятків км. Тут - приблизно у 2-3 рази менше. Більш того, ворогу достатньо пройти всього 10-12 км для оточення міста».

Однак ворог більш ніж за 1,5 місяці не зміг взяти жодне з сіл "лінії життя".

«Тому коли на мапі воно виглядає страшно, краще довіртеся тим, хто на місцях. Вірте у ЗСУ!», - закликав Мірошніков.

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