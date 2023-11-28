Количество боевых столкновений снова растет, уже некоторые позиция под Авдеевкой не контролируются украинскими защитниками.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

В частности, на Бахмутском направлении наши защитники отбили почти тридцать атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Кроме того, отмечается, что украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

Тем временем на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тонецкого Донецкой области, где Силами обороны отбиты 23 атаки», - говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Некоторые подробности с поля боя под Авдеевкой рассказал военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, продолжаются тяжелые бои в восточной части поселка Степное, также жестокие бои продолжаются за АКХЗ. Без успехов врага.

Но, к сожалению, некоторые успехи у оккупантов все же есть.

«Северное – враг смог продвинуться на 100 м к юго-западу от села. Промзона на юго-востоке от города не контролируется нашими военными. Оккупанту не дают закрепляться. С нашей стороны летит много всего, потому спокойной жизни у врага там не будет. Фортификации, которые строились 8 лет, к сожалению, тоже не вечны. На 22-м месяце полномасштабки они на том участке не выдержали», - отметил Мирошников.

Далее, говорит корреспондент, он пока не видит перспектив у врага ворваться в город на южных окрестностях.

«По меньшей мере, им нужна перегруппировка. А это время, которое сыграет в нашу пользу. Они хотели взять Авдеевку за месяц, но имеют все шансы застрять надолго», - отметил Мирошников в своем телеграм-канале, добавляя, что жизненно важные 10-12 км от Северного до Степного через Тоненькое и Ласточкино враг не может взять уже 1,5 месяца.

Также корреспондент объяснил, в чем разница между Авдеевкой и Бахмутом:

«В Бахмуте ширина фронта была гораздо больше, даже после потери светлодарского выступления. Там было несколько десятков километров. Здесь – примерно в 2-3 раза меньше. Более того, врагу достаточно пройти всего 10-12 км для окружения города».

Однако враг более чем за 1,5 месяца не смог взять ни одно из сел "линии жизни".

«Поэтому когда на карте оно выглядит страшно, лучше доверьтесь тем, кто на местах. Верьте в ВСУ!», - призвал Мирошников.

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