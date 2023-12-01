Окупанти просунулися, з’явилися важливі подробиці з одного з найпекельніших і важких напрямків.

За минулу добу на фронті відбулося більше 80 бойових зіткнень, повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак», - йдеться у новому зведенні Генштаба.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни констатують, що окупанти ймовірно просунулися в районі Авдіївки та Старомайорського.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков розповів, що у Степовому, що під Авдіївкою, ворог продовжує атакувати наші позиції в самому селі, а також намагається пробити нашу оборону на флангах (північ, південь).

Ворог мав просування до 200 метрів північніше селища та у східній його частині.

«У напрямках Новокалинового, Первомайського та Сєвєрного ворог успіхів не мав. У районі промки на півдні від Авдіївки ворог закріплюється, має в цьому успіхи, на жаль.

Але передові загони окупантів на тій ділянці проводять перегрупування через величезні втрати для поновлення штурмових дій у напрямку приватного сектора», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, від початку жовтня російські війська розпочали нову наступальну хвилю, мета якої – захопити Авдіївку.