Оккупанты продвинулись, появились важные подробности с одного из самых адских и трудных направлений.

За прошедшие сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений, сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В частности, на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Безуспешными были наступательные действия противника у Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак», - говорится в новой сводке Генштаба.





Тем временем аналитики Института изучения войны констатируют, что оккупанты вероятно продвинулись в районе Авдеевки и Старомайорского.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал, что в Степном, что под Авдеевкой, враг продолжает атаковать наши позиции в самом селе, а также пытается пробить нашу оборону на флангах (север, юг).

Враг имел продвижение до 200 метров севернее поселка и в восточной его части.

«В направлениях Новокалинового, Первомайского и Северного враг успехов не имел. В районе промки к югу от Авдеевки враг закрепляется, имеет в этом успехи, к сожалению.

Но передовые отряды окупантов на том участке проводят перегруппировку из-за огромных потерь для возобновления штурмовых действий в направлении частного сектора», - рассказал Мирошников в своем телеграм-канале.

Напомним, с начала октября российские войска начали новую наступательную волну, цель которой – захватить Авдеевку.