Жорстокі бої продовжуються, незважаючи на величезні втрати, ворог не припиняє штурми.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення.

Так, на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області.

«Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - повідомили в Генштабі.

Тим часом на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку.

Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

«Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак», - розповіли в Генштабі.

В свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив нові подробиці боїв за Авдіївку.

«Після отримання контролю над більшою частиною промки у районі Ясиноватського провулку та станції Ясинувата-2, ворог прогнозовано намагається дістатися до приватного сектору на південній околиці міста. Поки без успіхів. Але то буде просто питанням часу», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, бої в районі Степового йдуть у східній частині селища. Тим часом на АКХЗ бої йдуть за паркан заводу.

«Там, де він ще не розвалений повністю. Окупанти не можуть закріпитися на території, якщо навіть туди й доходять. Зеленка з боку Крутої Балки під нашим надійним контролем, тому ворог може надовго застрягти на південно-східних околицях Авдіївки», - зазначив Мірошніков.

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