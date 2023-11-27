Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения.

Так, на Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки, Клещеевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области.

«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - сообщили в Генштабе.

Тем временем на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

«Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак», - рассказали в Генштабе.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил новые подробности боев за Авдеевку.

«После получения контроля над большей частью промки в районе Ясиноватского переулка и станции Ясиноватая-2, враг прогнозируемо пытается добраться до частного сектора на южной окраине города. Пока без удачи. Но это будет просто вопросом времени», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, бои в районе Степного идут в восточной части поселка. Тем временем на АКХЗ бои идут за забор завода.

"Там, где он еще не развален полностью. Оккупанты не могут закрепиться на территории, если даже туда и доходят. Зеленка со стороны Крутой Балки под нашим надежным контролем, поэтому враг может надолго застрять в юго-восточных окрестностях Авдеевки», - отметил Мирошников.

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