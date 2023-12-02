Праздничный стол без лишних килограммов возможен и победительница «Зважені та щасливі» доказала это, продемонстрировав рецепты вкусных и легких блюд.

Победительница шоу «Зважені та щасливі», блогер-диетолог и автор собственной программы похудения Юлия Науменко раскрыла рецепты праздничных блюд, которые не навердят фигуре во время праздников, пишет Politeka.net.

Блюда, которые готовит победительница «Зважені та щасливі» на праздничный стол – без майонеза.

«Очень скоро начнутся праздники и сложно не набирать вес в этот период, потому что есть привычки готовить побольше и пожирнее. Я 10 лет не накрываю столов, чтобы потом нельзя было дышать, я не готовлю блюд с майонезом, не запекаю свинину даже для гостей, я привыкла к новому виду подачи блюд и ни разу не было чтобы гости были голодными», - рассказала Юлия Науменко на своей странице в Инстаграм.

Победительница Взвешенные и счастливые также рассказала, что можно приготовить на праздничный стол без угрозы для фигуры и самочувствия.

Итак, это сырная тарелка с орешками, медом и сухофруктами, мясная нарезка с гриссини, салат с хумусом, базиликом и свеклой, салат с уткой и апельсином, салат с буратой, зеленью и авокадо, оливки и персики фаршированные фетой, ягоды, фрукты, а также овощной салат.

На гарнир, говорит звезда "Зважені та щасливі", у нее запеченный пирог из лаваша с кисломолочным сыром и обычным сыром. В качестве горячего блюда Юлия Науменко советует запеченную рыбу.

Итак салат с хумусом состоит из хумуса, отварной свеклы, орехов, базилика, оливкового масла и приправы по вкусу.

Рецепт салата с уткой – листья салата, филе утки, апельсин, ягоды, заправка из оливкового масла, горчицы, апельсинового соуса.

Рецепт салата с буратой – бурата, листья салата, авокадо, помидор, приправы по вкусу.

Для приготовления пирога из лаваша требуются лаваш, творог, кисломолочный творог, сметана, яйца.

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