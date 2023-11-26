Цей смачний суп можна приготувати і тим, хто на дієті, і тим, хто уникає зайвих калорій і любить страви з користю для здоров’я.

Про цей простий рецепт жироспалюючого супу розповіла перможниця шоу «Зважені та щасливі» Юлія Науменко, пише Politeka.net.

Отже, для приготування жироспалюючого супу потрібна селера 100 г, курячий фарш 200 г, цибуля 50 г, зубчик часнику, 150 г броколі і зелень за смаком.

Перший шаг у приготування супу за рецептом переможниці «Зважені та щасливі» - фрикадельки.

«Сформуйте фрикадельки та додайте їх у киплячу воду. Варіть 15 хвилин», - розповіла Юлія Науменко на своїй сторінці в Інстаграм.

Броколі необхідно розібрати на дрібні суцвіття, а селеру нарізати. Все додаємо у воду, де вже варяться фрикадельки.

Коли суп вже буде готовий, додаємо зелень, цибулю, часник і спеції.

Селеру вважають природним жироспалювачем, рослина мегакорисна для тих, хто хоче мати красиву фігуру і при цьому бути здоровим.

В селері є калій, магній, щавлева кислота, каротин і кальцій.

Селера сприяє м’якому і природному очищенню організму за допомогою виведення шлаків, очищає кров і покращує роботу печінки.

В одному стеблі селери міститься мінімум 12 видів антиоксидантів, які захищають клітини, кровоносні судини і органи від окисного ушкодження, викликаного вільними радикалами.

Селера – це найдієтичніший продукт, а лікарі китайської медицини давно використовують селеру і екстракт її насіння для зниження кров’яного тиску.

Останні новини України:

Просто тане у роті: зірка "Дизель шоу" дала бомбезний рецепт найніжнішої курочки.

Завжди з собою: рецепт улюбленого напою Тіни Кароль з двох інгредієнтів.

З'їдається одразу – легендарна закуска із простих продуктів від Олени Кравець.