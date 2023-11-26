Этот вкусный супчик можно приготовить и тем, кто на диете, и тем, кто избегает лишних калорий и любит блюда с пользой для здоровья.

Об этом простом рецепте жиросжигающего супа рассказала победительница шоу «Зважені та щасливі» Юлия Науменко, пишет Politeka.net.

Итак, для приготовления жиросжигающего супа нужен сельдерей 100 г, куриный фарш 200 г, лук 50 г, зубчик чеснока, 150 г брокколи и зелень по вкусу.

Первый шаг в приготовлении супа по рецепту победительницы «Зважені та щасливі» – фрикадельки.

«Сформируйте фрикадельки и добавьте их в кипящую воду. Варите 15 минут», - рассказала Юлия Науменко на своей странице в Инстаграм.

Брокколи необходимо разобрать на мелкие соцветия, а сельдерей нарезать. Все добавляем в воду, где уже варятся фрикадельки.

Когда суп уже будет готов, добавляем зелень, лук, чеснок и специи.

Сельдерей считают естественным жиросжигателем, растение мегаполезно для тех, кто хочет иметь красивую фигуру и при этом быть здоровым.

В сельдерее есть калий, магний, щавелевая кислота, каротин и кальций.

Сельдерей способствует мягкому и естественному очищению организма посредством выведения шлаков, очищает кровь и улучшает работу печени.

В одном стебле сельдерея содержится минимум 12 видов антиоксидантов, защищающих клетки, кровеносные сосуды и органы от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами.

Сельдерей – это самый диетический продукт, а врачи китайской медицины давно используют сельдерей и экстракт ее семян для снижения кровяного давления.

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