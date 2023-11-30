Рецепт вкуснейшей закуски из лаваша и овощей, которую можно приготовить за считанные минуты.

Рецептом этой закуски из лаваша поделился победитель «Мастер Шеф-7» и известный шеф-повар Вадим Бжезинский на своей странице в Инстаграм.

Такая закуска готовится быстро, а со стола улетает еще быстрее.

Ингредиенты для Закуска из лаваша с начинкой нужны такие: крем-сыр—80-100гр. 7 листочков базилика, 100 гр. Лосося слабосоленого, пару листиков салата айсберг, два огурца, помидор, лаваш, столовая ложка оливкового масла и столовая ложка лимонного сока.

Все ингредиенты выкладываем на лаваш и скручиваем ролл.

Далее разрезаем ролл на кусочки размером приблизительно в 2 сантиметра. Все, закуску из лаваша с вкуснейшей начинкой можно подавать к столу.

«Невероятно вкусно, просто, быстро», - говорит об этой закуске победитель «Мастер Шеф».

С шеф-поваром согласны и его подписчики:

«Вкусно и красиво!»,

«Класс!»,

«Вкуснятина!»,

«Шикарная закуска»,

«Классный рецепт».

Рулет из лаваша - это простая и вкусная закуска, а главное - удобная и быстрая в приготовлении. Закуска из лаваша пригодится на все случаи жизни – ее можно взять с собой в дорогу, на работу, подать к праздничному столу или на пикнике.

Все зависит от начинки, рецептов которых огромное множество. Например закуску из лаваша можно приготовить с копченой курицей и овощами, а также с крабовыми палочками или же с красной рыбоей и копченым мясом.

Также закуску из лаваша готовят с листьями салата, яйцами и сыром, копченой колбасой и грибами.

Кроме того, чтобы закуску из лаваша с начинкой превратить в праздничное блюдо, рулет можно залить аппетитным соусом, например яично-сметанным, и запечь в духовке.

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