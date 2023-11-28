Ольга Сумская предлагает попробовать не просто котлеты, а котлеты из цуккини, пишет Politeka.net.
Котлеты из цуккини Ольга Сумская поделилась на своей странице в Инстаграм.
Котлеты из цуккини по рецепту Ольги Сумской готовятся очень просто. Итак, берем фарш (у Ольги Сумской было куриное мясо и свинина), цуккини нужно потереть на мелкой терке.
Далее добавляем одну луковицу и одно яйцо. Соль и перец добавляем по вкусу.
«Жарю на гхи!», – говорит Ольга Сумская о ходе приготовления блюда Котлеты из цуккини по своему рецепту.
Отметим, что гхи – это очищенное топленое масло, для изготовления которого необходимо натуральное сливочное масло максимальной жирности – 82,5%. В составе масла гхи высока концентрация мононенасыщенных омега-3 кислот, которые необходимы для поддержания здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы. Жарка на масле гхи не вредит здоровью.
«Вкуснота! И никакого хлеба, хотя иногда тоже добавляю в фарш», - отметила Ольга Сумская, демонстрируя сочные и полезные котлеты из цуккини по своему рецепту.
Цуккини – это разновидность тыквы. Молодые плоды обладают лучшими вкусовыми качествами и чрезвычайно легко усваиваются.
Цуккини можно добавлять в детское меню, в рацион питания больных, идущих на поправку, а также людей, страдающих проблемами с пищеварением. Благодаря легкой усвояемости и низкой калорийности, этот вид кабачка является одним из самых популярных овощей в диетах для похудения.
Последние новости Украины:
Котлета в тесте – известный повар раскрыл простой рецепт, получится вкуснее, чем в детстве.
И мяса не нужно - Ольга Сумская дала рецепт вкусного блюда.
Съедается сразу - легендарная закуска из простых продуктов по рецепту Елены Кравец.