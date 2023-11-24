Победитель «Мастер Шеф» продемонстрировал, как обычное куриное филе приготовить так, чтобы блюдо можно было предложить и на ужин, и на праздничный стол.

Для блюда Курица на шпажках, которую предлагает приготовить победитель «Мастер Шеф» Вадим (Пава) Бжезинский, отлично подойдет филе, срезанное с окорочка и голеней птицы.

«Всесезонно, вкусно и полезно», - говорит победитель «Мастер Шеф» о блюде Курица на шпажках на своей странице в Инстаграм, добавляя, что оно сочное, мягкое и остается очень вкусным даже холодной.

Ингредиенты для Курица на шпажках по рецепту победителя «МастерШеф» таковы: куриное филе (а лучше филе бедра) -2шт, копченая паприка - 0.5ч.л, перец острый -1/3 ч.л., чабрец-2-3 веточки, чеснок-2 зуб., апельсин (цедра и сок) – 1шт., масло-1ст.л., соевый соус-3 ст.л., сахар-1ст.л., сливочное масло – 25г. А также соль по вкусу.

Первый шаг в приготовлении Курица на шпажках – маринуем мясо 30 минут. Для этого нарезаем мясо кубиками, добавляем паприку, чабрец и измельченный чеснок, а также цедру апельсина. Также из цитруса выжимаем сок. Это ингредиент сделает филе сочным и вкусным. Потом добавляем в маринад соевый соус.

Далее замаринованное мясо нанизываем на шпажки.

Следующий шаг - запекаем в заранее разогретой духовке до 200 градусов примерно 20-25 минут.

Перед подачей на стол блюдо Курица на шпажках необходимо смазать сливочным маслом и посыпать зеленым луком.

«Не только вкусное, но и полезное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Большое преимущество куриного мяса заключается в том, что для него можно использовать большое количество маринадов и дополнять блюдо овощами на любой вкус», - говорит победитель «Мастер Шеф».

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