Ірина Горова зізналася, що її справжня мета – це не просто позбавитися зайвих кілограмів.
Екс-дружина Потапа підкреслила на своїй сторінці в Інстаграм, що хоче кардинально змінити підходи до турботи про своє тіло зсередини й ззовні, трансформувати свідомість та змінити багаторічні некоректні звички.
І мова йде про зміни не на 8 тижнів, а на все життя.
Також Ірина Горова розкрила дієве правило – «перед тим, як зʼїсти щось не хелсі - випий літр води».
«Як показує практика, в 85% випадках вже й не так після цього хочеться», - зазначила Ірина Горова
Також колишня дружина Потапа розповіла інші правила. Серед них – навчитися бачити корисні продукти і страви в супермаркетах, кафе та вміти збалансовано їх поєднувати. Ще одне правило для здоров’я і красивої фигури – розуміти свої правильні об’єми харчування, коректно розподіляючи їх протягом дня.
Крім того, екс-дружина Потапа Ірина Горова радить навчитись відчувати реальні потреби свого тіла, не захламлювати його шкідливими перекусами.
Спортом треба займатися не тоді, коли є час і можливість, а зробити його частиною життя, вбудувати в будь-який ритм і життєві обставини, - радить Ірина Горова.
Також колишня дружина Потапа розкрила ще один секрет гарної фігури і здоров’я – розслаблятися не келихом вина, а тим, що дійсно приносить радість і спокій.
«І головне – робити все це не тому, що так треба і правильно, а тому що на фізичному рівні відчуватиму себе свіжіше, здоровіше та ще більш сповненою енергією», - каже колишня дружина Потапа і співзасновниця продюсерського центру Pomitni Ірина Горова.
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