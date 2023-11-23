Колишня дружина Потапа та співзасновниця продюсерського центру Pomitni Ірина Горова уклала парі з відомою тренеркою Анітою Луценко і розповіла про своє схуднення і зміни у житті.

Ірина Горова зізналася, що її справжня мета – це не просто позбавитися зайвих кілограмів.

Екс-дружина Потапа підкреслила на своїй сторінці в Інстаграм, що хоче кардинально змінити підходи до турботи про своє тіло зсередини й ззовні, трансформувати свідомість та змінити багаторічні некоректні звички.

І мова йде про зміни не на 8 тижнів, а на все життя.

Також Ірина Горова розкрила дієве правило – «перед тим, як зʼїсти щось не хелсі - випий літр води».

«Як показує практика, в 85% випадках вже й не так після цього хочеться», - зазначила Ірина Горова

Також колишня дружина Потапа розповіла інші правила. Серед них – навчитися бачити корисні продукти і страви в супермаркетах, кафе та вміти збалансовано їх поєднувати. Ще одне правило для здоров’я і красивої фигури – розуміти свої правильні об’єми харчування, коректно розподіляючи їх протягом дня.

Крім того, екс-дружина Потапа Ірина Горова радить навчитись відчувати реальні потреби свого тіла, не захламлювати його шкідливими перекусами.

Спортом треба займатися не тоді, коли є час і можливість, а зробити його частиною життя, вбудувати в будь-який ритм і життєві обставини, - радить Ірина Горова.

Також колишня дружина Потапа розкрила ще один секрет гарної фігури і здоров’я – розслаблятися не келихом вина, а тим, що дійсно приносить радість і спокій.

«І головне – робити все це не тому, що так треба і правильно, а тому що на фізичному рівні відчуватиму себе свіжіше, здоровіше та ще більш сповненою енергією», - каже колишня дружина Потапа і співзасновниця продюсерського центру Pomitni Ірина Горова.

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Крім того, Politeka.net писала, що дочка Ірини Горової кардинально змінила імідж, Потап відреагував.