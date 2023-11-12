Дочка Ірини Горової Наташа вирішила кардинально змінити імідж. Дочка зірки поділилася фото у своєму Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим.

"Налаштовувалась на це з червня місяця", - написала Наташа під публікацією.

Фанати, включаючи Потапа, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Наташа, як тобі йде, бубочок",

"Гарно! І було красиво! (бо справа не в довжині волосся",

"Блін, Наталко, сама так хочу коротко підстригтися з весни, тобі дуже йде".

Варто зазначити, Наталя – дочка Ірини Горової, яка народилася ще від перших стосунків. Після цього Ірина одружилася з Потапом, який виховав Наташу як свою дочку. Після розлучення Олексій зберіг добрі стосунки з колишньою сім'єю, а кілька років тому Ірина заявила, що припиняє співпрацювати з Потапом, з яким разом керувала продюсерським центром.

А нещодавно Наталка опублікувала фото зі своєю мамою. Зіркове сімейство гуляло осіннім містом, насолоджуючись погодою.

"Осінь уповільнює, поглиблює в себе і загострює бажання бути з близькими людьми в рідних місцях. Ну і, звичайно, пити глінтвейн, грітися в затишних кафе і запалювати вдома камін та купу свічок). А за що ви любите цю пору року?", - наголосила продюсерка Ірина Горова під публікацією, яку розмістила також у своєму Інстаграм.

Останні новини України:

Нагадаємо, Горова показала колишню тещу Потапа

А ще Politeka писала, що Падчерка Потапа поділилася трепетними кадрами з красунею-матір'ю

Також Politeka писала, що падчерка Потапа, яка вийшла заміж за араба, розповіла про життя у Лівані.