Дочь Ирины Горовой Наташа решила кардинально изменить имидж. Дочь звезды поделилась фото в своем Инстаграм, где делится многим интересным.
"Настраивалась на это с июня месяца", - написала Наташа под публикацией.
Фанаты, включая Потапа, поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Наташа, как тебе идет, бубочка",
"Красиво! И было красиво! (потому что дело не в длине волос",
"Блин, Наташ, сама так хочу коротко подстричься с весны, тебе очень идет".
Стоит отметить, Наташа - дочь Ирины Горовой, которая родилась еще от первых отношений. После этого Ирина вышла замуж за Потапа, который воспитал Наташу как свою дочь. После развода Алексей сохранил хорошие отношения с бывшей семьей, а несколько лет назад Ирина заявила, что прекращает сотрудничать с Потапом, с которым вместе руководила продюсерским центром.
А недавно Наташа опубликовала фото со своей мамой. Звездное семейство гуляло по осеннему городу, наслаждаясь погодой.
"Осень замедляет, углубляет в себя и обостряет желание быть с близкими людьми в родных местах. Ну и, конечно, пить глинтвейн, греться в уютных кафе и зажигать дома камин и кучу свечей). А за что вы любите это время года?", - отметила продюсерка Ирина Горовая под публикацией, которую разместила также в своем Инстаграм.
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