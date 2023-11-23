Бывшая жена Потапа и соосновательница продюсерского центра Pomitni Ирина Горовая заключила пари с известным тренером Анитой Луценко и рассказала о своем похудении и изменениях в жизни.

Ирина Горова призналась, что ее настоящая цель – это не просто избавиться от лишних килограммов.

Экс-жена Потапа подчеркнула на своей странице в Инстаграм, что хочет кардинально изменить подходы к заботе о своем теле изнутри и снаружи, трансформировать сознание и изменить многолетние некорректные привычки.

И речь идет об изменениях не на 8 недель, а на всю жизнь.

Также Ирина Горова раскрыла действенное правило – «перед тем, как съесть что-то не хелси – выпей литр воды».

"Как показывает практика, в 85% случаях уже и не так после этого хочется", - отметила Ирина Горова.

Также бывшая супруга Потапа рассказала другие правила. Среди них – научиться видеть полезные продукты и блюда в супермаркетах, кафе и уметь сбалансированно их совмещать. Еще одно правило для здоровья и красивой фигуры – понимать свои правильные объемы питания, корректно распределяя их в течение дня.

Кроме того, экс-супруга Потапа Ирина Горова советует научиться чувствовать реальные потребности своего тела, не захламлять его вредными перекусами.

Спортом нужно заниматься не тогда, когда есть время и возможность, а сделать его частью жизни, встроить в любой ритм и жизненные обстоятельства, – советует Ирина Горова.

Также бывшая супруга Потапа раскрыла еще один секрет хорошей фигуры и здоровья – расслабляться не бокалом вина, а тем, что действительно доставляет радость и спокойствие.

«И главное – делать все это не потому, что так нужно и правильно, а потому что физически будет чувствовать себя свежее, здоровее и еще более наполненной єнергией», - говорит бывшая супруга Потапа и соосновательница продюсерского центра Pomitni Ирина Горова.

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Также напомним, что Настя Приходько рассказала о последних скандальных выходках Потапа.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь Ирины Горовой кардинально изменила имидж, Потап отреагировал.