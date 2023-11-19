Приходько також згадала про скандали навколо Потапа після початку військових дій.

Співачка неодноразово виступала з невтішними словами на адресу свого колеги Потапа, а під час війни її хейт загострився. Артистка вважає, що своїми вчинками репер ганьбить Україну, і він не має популяризувати країну за кордоном.

Приходько зізналася, що конфлікт із Потапом розпочався ще 2011 року. За словами Анастасії, музикант некоректно поводився по відношенню до неї і робив це неодноразово. Згодом почалися "історії під час війни". Найбільше співачку обурила поведінка Потапа в Москві в 2014 році, коли він виступав у Росії.

Приходько також згадала про скандали навколо Потапа після початку військових дій, які відбилися на його репутації.

"І це було неодноразово: його поїздки, його зустрічі з росіянами, і те, що він зараз творить, говорить та випускає. Я вважаю, що це просто сором нашої країни. Я не вважаю, що такий артист має їхати за кордон популяризувати Україну. Не принижуватиму його, але це не вчасно" – ділиться експерт.

Раніше Приходько додала, що для неї це якась дивна історія, адже Потап використовує Україну для своїх цілей. Коли він залишає країну, то переходить російською мовою, відпочиває з росіянами, а після цього повертатиметься додому та співає українські пісні.

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