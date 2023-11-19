Приходько также упомянула о скандалах вокруг Потапа после начала военных действий.

Певица неоднократно выступала с нелестными словами в адрес своего коллеги Потапа, а во время войны ее хейт обострился. Артистка считает, что своими поступками рэпер позорит Украину, и он не должен популяризировать страну за границей.

Приходько призналась, что конфликт с Потапом начался еще в 2011 году. По словам Анастасии, музыкант некорректно вел себя по отношению к ней и делал это не один раз. Потом начались "истории во время войны". Больше всего певицу возмутило поведение Потапа в Москве в 2014 году, когда он выступал в рф.

Приходько также упомянула о скандалах вокруг Потапа после начала военных действий, которые отразились на его репутации.

"И это было неоднократно: его поездки, его встречи с россиянами, и то, что он сейчас творит, говорит и выпускает. Я считаю, что это просто позор нашей страны. Я не считаю, что такой артист должен ехать за границу популяризировать Украину. Не буду его унижать, но это не ко времени" - делится эксперт.

Ранее Приходько добавила, что для нее это какая-то странная история, ведь Потап использует Украину для своих целей. Когда он покидает страну, то переходит на русский язык, отдыхает с россиянами, а после этого возвращаться домой и поет украинские песни.

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