Решив внезапно отправиться в Африку на отдых, они с дочерью взяли билеты, однако попали в сложную ситуацию.

Певица Оля Полякова, которая недавно раскрыла бизнес своего мужа, отправилась на отдых на Занзибар вместе со своей старшей дочерью Марией. По словам артистки, после своего выступления в Хмельницком, ей предстояло шестичасовое путешествие до Кишинева, откуда утром вылетал самолет на Занзибар.

Решив внезапно отправиться в Африку на отдых, они с дочерью взяли билеты. Однако, по прибытии на место, начался дождь. Однако на этом неудачи не закончились, поскольку Машу, дочь Поляковой, пришлось после осмотра везти в больницу.

"Поделюсь с вами, хотели отвлечься, отдохнуть и немного расслабиться. Но, как говорят: хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы... Маша еще у нас только в Занзибаре в больницах не бывала. Вот тут все дамы одеты по своему, закрыты. А мы в коротких шортах, не подготовленные приехали!" - пожаловалась Полякова.

Она показала, как ее дочери проводят осмотр, однако причин поездки в местную больницу сразу раскрывать не стала.

Ранее Полякова поделилась, что сейчас ее мама проживает в Великобритании вместе со своей младшей дочерью Алисой. Оказалось, что мама Поляковой Светлана сейчас проходит лечение в связи с серьезным заболеванием.

В Великобритании ей поставили диагноз — аутоиммунное заболевание крови. Мать артистки получает лечение с использованием значительных доз гормонов. Также Полякова отметила, что маму лечат абсолютно бесплатно, высоко оценивая систему здравоохранения Великобритании.

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