Известная хореограф и звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева, как и любая украинская хозяйка, имеет свой рецепт борща.

Илона Гвоздева отметила, что в ее рецепте борща есть один секретный ингредиент, пишет Politeka.net.

Итак, для приготовления борща по рецепту Илоны Гвоздевой понадобятся такие продукты - ребрышки, картофель, лук, морковь, лавровый лист, соль и перец по вкусу, а также чеснок. Кроме того, понадобятся томатный сок и свекольная заправка (ее можно купить в магазине), подсолнечное масло.

А главный ингредиент борща по рецепту Илоны Гвоздевой – не просто капуста, а пекинка.

Первый шаг в приготовлении борща – режем ребрышки порционно и картофель. На огонь ставим кастрюлю и отправляем туда мясо и картофель.

Далее режем лук и морковь, немного пассируем на сковороде и добавляем свекольную заправку, а также четыре столовых ложки томатного сока. Это будет заправка для борща.

Заправку отправляем в кастрюлю в тот момент, когда сварились ребрышки и картофель. Доводим все до кипения.

Последний шаг – кладем в кастрюлю пошинкованную пекинскую капусту, соль и перец. Доводим капусту до готовности.

Илона Гвоздева советует подавать на стол этот борщ не сразу, а дать ему настояться.

Отметим, что борщ – не просто блюдо, это символ украинской кухни. Первые упоминания о его приготовлении в Украине датируются XIV-XV вв. Первый борщ сварили казаки при взятии Азовской крепости.

Самая частая ошибка, которую совершают хозяйки во время приготовления борща – переваривают свеклу. Именно поэтому борщ может потерять цвет, становится тусклым и светлым.

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