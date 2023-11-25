Відома танцюристка, багаторазова учасниця та переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова емоційно звернулася до українців після чергової масованої атаки.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" прокоментувала масований наліт шахедів на Київ у ніч на 25 листопала та звернулася з важливим закликом до українців.

"Сьогоднішня ніч, думаю, усім нам нагадала, що ми живемо в країні, яку кожну ніч і день хочуть знищити, забрати наші життя, домівки, мрії і наш спокій. Гадаю, кожен з нас сьогодні отримав заряд адреналіну і знає що треба робити", – пише Ілона Гвоздьова.

Гвоздьова закликала українців долучатися до її великого збору на Мавіки та дрони для спецпідрозділу ГУР МОУ "Артан". Поки зірці "Танців із зірками" та її спільності вдалося зібрати 34 тисячі гривень.

"Або ми усі зберемося докупи і будемо пліч-о-пліч незламно стояти, донатити та допомагати нашим військовим, або наступний раз вони можуть втомитися нас захищати! 🙏", – додала Ілона Гвоздьова.

Раніше Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" емоційно висловилася про скандальні рішення влади та про наших захисників.

"Дивлячись на те, що відбувається навколо нас та які рішення ухвалює наша влада та місцеві самоврядування - хочеться вовком вити і кричати в голос, аби вони відчули наш біль. Якщо ми з вами перестанемо допомагати військовим і підтримувати їх, перемоги нам не досягти", — писала Ілона Гвоздьова.

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